Fortnite ikinci bölümünü önümüzdeki hafta yeni bir etkinlikle bitiriyor - Haberler
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Fortnite ikinci bölümünü önümüzdeki hafta yeni bir etkinlikle bitiriyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite ikinci bölümünü önümüzdeki hafta yeni bir etkinlikle bitiriyor

Fortnite YouTube hesabından ikinci bölümün adı adlı bir video paylaştı videoda final etkinliği gözüktü.

Fortnite'ın bir sonraki oyun içi etkinliği sadece sezon sonunu işaret etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölüm 2'yi de sona erdirecek. "The End" olarak adlandırılan tek seferlik etkinlikte 4 Aralık'ta saat 16:00 ET'de gerçekleşecek.

Geliştirici Epic Games, "Adanın kaderi için son ayaklanma" olarak tanımadı ve oyuncuların yakında yepyeni bir haritada oynayacaklarını öne sürüyor.

Sezon başlangıcında, harita gizemli küplerle istila edildi ve adanın merkezinde yavaşça birleşti. En sonunda ise Sauron'un gözü gibi havada süzülen bir Küp Kraliçesi olarak bilinen bir piramit oluştu. Bu sezon Dune, Naruto, League of Legends ve hatta Balenciaga gibi iş birlikleri açısından da popülerliğini arttırmıştı.

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The End etkinliği 16 oyuncuya kadar kadroları destekleyecek ve Epic Games her zaman olduğu gibi oyuncuların bir yeri garanti etmek için en az 30 dakika erken girmelerini öneriyor.

FORTNITE THE END

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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