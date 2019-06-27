Ford, Avrupa'daki Her 5 İşçisinden 1'ini İşten Çıkartacak

Amerikan otomobil devi Ford, Avrupa operasyonlarında yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu süreçte tesis sayısını 24'ten 18'e düşürecek olan firma, işçi sayısını da azaltacak. Firma, 2020 yılının sonuna kadar tamamlayacağı süreçte 12 bin çalışanı da işten çıkaracak.

Ford'dan gelen açıklamalara göre işten çıkarmalar en çok Almanya, İngiltere ve Rusya'yı etkileyecek. Almanya'da 5 bin çalışan işsiz kalacak. Bu sayı İngiltere'de 3 bin, Rusya'da 2 bin olacak. Fransa'da 1000 işçi işten çıkarılacak. Geri kalan 1000 işçi de Avrupa çapında başka bölgelerde işten çıkarılanlar olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Motor CEO'su Stuart Rowley, çalışanları işten çıkarma ve tesis kapatma kararının bugüne kadar verdikleri en zor kararlar olduğunu söyledi.