Folkart Academy'de Mezuniyet

Folkart Academy bünyesindeki Tiyatro Atölyesi'nde, 800 saat eğitim alan özel yetenek sınıfı öğrencileri mezun oldu.





Folkart Academy'den yapılan açıklamaya göre, mezun olan 16 öğrenci için sertifika teslim töreni düzenledi.



Özel yetenek seçmelerine katılan yaklaşık 3 bin kişi arasından seçilen öğrenciler, Volkan Severcan, Bora Severcan, Hülya Savaş, Ziya Kürküt, Şule Demirezen, Candan Günay, Meltem Yorulmaz, Banu Gökçül, Gürol Tonbul, İbrahim Raci Öksüz, Murat Kodallı, Yeşim Alıç, Yüksel Aymaz, Oktay Keresteci, Sim Tolga, Şafak Ersözlü, Bora Seçkin, Burak Oray, Hasan Alptekin, İbrahim Sarıtaş gibi uzman tiyatro sanatçılarından ve eğitmenlerinden eğitim aldı.



Törende konuşan Folkart Academy Proje Koordinatörü Volkan Severcan, "Tiyatro alanında gerek sizler gerekse diğer yaş gruplarında 2 yıl gibi kısa bir sürede 25 bin civarı kişiye ulaştık. Bu kişilerden kura çekimi sonrasında hem Bahar Dönemi hem de Güz Döneminde bin kişiye Folkart desteğiyle eğitim verildi." ifadelerini kullandı.



Özel sınıf öğrencilerinin, 10 ay süren eğitimleri sonunda tiyatro alanında yeni yüzler olacağını aktaran Severcan, tiyatro eğitimine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.