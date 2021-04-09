Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

HER İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİİzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçağın pilotlarından Pilot Albay Ahmet Kendir de Foça Komando Okulu'ndaki pistten havalanan helikopterle Yarbay Hakan Eryılmaz'ın tedaviye alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.