Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)
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Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

HER İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİİzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçağın pilotlarından Pilot Albay Ahmet Kendir de Foça Komando Okulu'ndaki pistten havalanan helikopterle Yarbay Hakan Eryılmaz'ın tedaviye alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HER İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİ

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçağın pilotlarından Pilot Albay Ahmet Kendir de Foça Komando Okulu'ndaki pistten havalanan helikopterle Yarbay Hakan Eryılmaz'ın tedaviye alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HELİKOPTERLİ KORVET BÖLGEDE

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında askeri eğitim uçağının denize düştüğü bölgeye üzerinde helikopter konuşlu bir korvet sevk edildi. Uçağın enkazıyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)
Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)
Foça'da askeri eğitim uçağı denize düştü: 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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