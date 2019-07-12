Hamile kadının olduğu olduğu araca saldıran magandalar için hazırlanan iddianame kabul edildi
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.
30 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Mahkeme, davaya ilişkin ilk duruşmanın da 30 Temmuz Salı günü yapılmasını kararlaştırdı.
20 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan yirmişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Pendik D-100 Karayolu'nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Sel ve Hasan Sel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hasan ve Hüseyin Sel emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti.
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tutuklanmasına karar verilmişti.
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bunlara ceza kesinlikle verilmeli toplumun vicdanı kanadı. hamile bir bayanın olduğu arabaya tekme atmak nedir insanlık dışısınız. en agır ceza verilsin.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Ulan hem adı yazmiyorsun hemde adamları müdafaa ediyorsun utanmmiyormusun yazıklar olsunCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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En Agir Cezalari Alirlar Insallah.Ünlü Baklavaci Olmuslar Ama Insan Olamamislar..Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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bu iki alcaga 20 yil versinlerki kendini zengin gören . ve garibanlara eziyet eden diger alcaklara ibret olsunCevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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İnsanı insan yapan özelliği merhametli olmasıdır , insanın kalbinde merhamet bitmişse kişi zalim olmuştur , o artık yavrusuna bile merhamet eden hayvanlardan daha aşağılık bir varlık olur ,,,Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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yol hakkı onlarda olduğu halde vermedilerse haklılar bence ayrıca hamile olması her yapılan hataya göz yumulmayacak demek değildir.Cevap Yaz 12 106 Yayından Kaldır
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Iyi her yol hakki vermeyene böyle tepki verelim o zaman!!! Hepimiz birbirimizin yollunu keserek ziplayalim arabalarin uzerine verelim zarari olurmu? Böylece hakimizi almis oluruz, bu ne akil boyle?23 1 Yayından Kaldır
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Burda haklı haksızı geçtik karşındaki hamile bir kadın hatalı olsa ne olur küfretse ne olur Allah muhafaza hangimizin eşine veya bir akrabasına böyke davranılsa susarız. Ayıptir kimse kimseyi üzemez para insanı bu kadar mı alçaltır. Bunlarınki şımarıklık ve azgınlık belalarini buldular şimdi herkes kadinin arkasinda. şimdi söz hakimde.19 Yayından Kaldır
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RİZAcığım anlatmak istediğin şeyleri anlayabiliyorum fakat anlatmaya çalıştığın davranışları yapmayan insanların cezası 20 yıl değildir değil mi?2 2 Yayından Kaldır
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Insanin yaninda hamileyi gectim esi varken bile kibar davranilir. Ne kadar kaba bir toplum haline geliyoruz inanilmaz. Biraz insanlik ya zor degil. Insani hayvandan ayiran ozellikler var dusunmek anlayis vb gibi...16 Yayından Kaldır
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