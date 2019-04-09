AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı

31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul Büyükçekmece'ye 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor. Polis soruşturma kapsamında birçok adrese baskın düzenledi.

POLİS, SÖZ KONUSU ADRESLERDE OTURUP OTURMADIKLARINI KONTROL EDİYOR

Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

AK PARTİLİ YAVUZ: İKAMET ADRESİ OLARAK TIR GARAJI, BOŞ ARSALAR GÖSTERİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

"BU İŞİN PEŞİNE DÜŞMEYELİM DE NE YAPALIM"

Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini iddia eden Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA