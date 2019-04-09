AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
AK Parti'nin yerel seçimler sonrası sonuçlara en çok itiraz ettiği Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis operasyon başlattı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul Büyükçekmece'ye 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor. Polis soruşturma kapsamında birçok adrese baskın düzenledi.
POLİS, SÖZ KONUSU ADRESLERDE OTURUP OTURMADIKLARINI KONTROL EDİYOR
Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.
AK PARTİLİ YAVUZ: İKAMET ADRESİ OLARAK TIR GARAJI, BOŞ ARSALAR GÖSTERİLDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.
"BU İŞİN PEŞİNE DÜŞMEYELİM DE NE YAPALIM"
Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini iddia eden Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.
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Bütün oyları isterlerse 10 kere, 100 kere daha sayabilirler. Sıkıntı yok. ! Eğer Bir hukuksuzluk daha yaparlar ve Istanbulda seçimleri yenileme kararı da aldırabilirlerse, CHP (artı) Tepki oyları artacağından AKP sandıktan hiç çıkamaz. ! Sandığa bu sefer tam gömülürler. Bunlar Ülkeyi demokrasiden ne kadar uzaklaştırdıklarının farkında bile değiller. ! Ancak millet farkında. . . Sandıktan çıkan sonucu o nedenle kabullenemiyorlar. . ! AKP nefret odağı olma yolunda hızla gidiyor. .Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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Dehsetle ülkede demokrasinin nasıl katledildiğini görüyoruzCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Kazanamadılar ya çamurun içinde çırpınarak hem etrafa çamur atıyorlar hemde o çamura çırpındıkça dahada batıyorlar.bunlar almış olsa Türkiye dünyanın en secim konusunda güvenilir ülkesi olurdu.ama kazanamayincada böyle yaparlar bunlarda taktik ya alacan ya alacan.simdi bide başkanlık sistemini belediyeler icraat yapsin adi altında belediyelere taşıyıp tüm ülkeyi sarı yapma peşindeler.oyle almazlarsa böyle alırlar dimiCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
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Yahu bunların ki de çamura battı,yan yattı,elim kaydi,ayağım kaydı v.s.İstanbul'u akp kazanmış olsaydı seçim çoktan unutulmuştu.Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
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EVET VE DEDİĞİM OLUYOR YENİDEN SEÇİM TALEPLERİ GİDİYOR YSK YA ZANNIMCA KABUL EDİLİRDE ZATEN. VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN. ŞİMDİ İŞ YİNE VATANDAŞA DÜŞÜYOR İSTANBUL SAHİP ÇIKIN OYLARINIZA GERÇEKTEN KİMİ İSTİYORSANIZ ONA EMİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE KULLANIN OYUNUZU SANDIK GÖREVLİLERİ TUTANAKLARI GİRENLER MÜŞAHİTLER SİZLEREDE BİR KEZ DAHA İŞ DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR. KAÇAK GÖÇEK HİÇBİRŞEYE MAHAL VERMEYİN HAK EDENE HAKKINI VERİN. DÜRÜST OLUN. DOĞRU VERİLERİ GİRİN.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır