İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

03.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:46
İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi.

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.


- İngiltere
İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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