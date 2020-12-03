İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
03.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:46
İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi.
İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İngiltere
İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı