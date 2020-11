Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın "oy sayımı durdurulsun" talebi reddedildi

ABD'de başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, yarışın başa baş gittiği Georgia'dan Trump'a kötü haber geldi. Georgia eyalet mahkemesi, Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı reddetti.

ABD'de başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Georgia eyalet mahkemesi, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı reddetti.

GEORGİA'DAKİ SEÇİM BAŞA BAŞ GİDİYOR

ABD başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden bir olan Georgia'da oyların yüzde 99'u sayıldı ve Trump yaklaşık 14 bin oyla önde. Biden'ın kazanması durumunda ABD'nin yeni başkanı belirleyecek eyalette Trump yüzde 49,5 alırken Biden yüzde 49,2 aldı.

TRUMP'IN EKİBİ 4 EYALETTE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurmuştu. Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu anlattı.

Trump'ın seçim kampanya ekibi çarşamba günü içinde Wisconsin'deki oyların yeniden sayılması, Michigan ve Pennsylvania'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

KRİTİK EYALETLER

ABD'li yayın kuruluşları seçimin kaderini belirleyen kritik eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Biden'in kazandığı bildirdi.

Trump Kuzey Carolina'da az farkla önde giderken, Georgia'daki avantajını yitirmeye başladı. Biden ise Arizona'da önde gidiyor. Pennsylvania'da ise Biden lehine olduğu tahmin edilen milyonlarca posta oyun sayılmaya başlamasıyla birlikte Trump'ın liderliği 164,000 oya indi.

Geçen seçimlerde bu Michigan ve Wisconsin'i kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın elindeki seçenekler giderek azalıyor. Trump seçimleri kaybetmesi halinde 1992 yılında George HW Bush'tan bu yana girdiği ikinci seçimi kaybeden ilk başkan olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı