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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. 'Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem' dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz.
Kaynak: DHA
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