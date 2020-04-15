Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yayladağı, Akdeniz, Hatay, AFAD, Güncel

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; saat 10.40'ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçeler ile Suriye'de de hissedildi.11.18'de ise aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

15.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:32
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 KM DERİNLİKTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Akdeniz'de Hatay Yayladağ açıklarında saat 11.18'de 29 km derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: DHA

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