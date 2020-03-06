İki ildeki operasyonda tek seferde en büyük kaçak akaryakıtı ele geçirildi

06.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:36

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 03.03.2020 tarihinde Konya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı, kolluk kuvvetlerinin tek seferde yaptığı en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet tarihinin en önemli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunun ayrıntıları şöyle gelişti;KOM Daire Başkanlığınca yapılan analiz çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler Konya KOM Şube Müdürlüğüne iletildi.

Akabinde bir kuruluş tarafından satın alınan akaryakıtın teslimi esnasında Konya KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda EPDK'dan dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın söz konusu dağıtıcı firmaya ait Mersin ilinde bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Mersin KOM Şube Müdürlüğünce söz konusu depolama tesisine yapılan aramada 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Konya ve Mersin ilindeki akaryakıt kaçakçılığı olaylarında yakalanan (3) şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ

Ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı, kolluk kuvvetlerinin tek seferde yaptığı en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA