Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi
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Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verdi.

14.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:37
Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

İl , İstanbul'un ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi. Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA
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