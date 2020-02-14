Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

14.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:37

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi. Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA