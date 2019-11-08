Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Operasyon, terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla gerçekleştirilecek.
Diyarbakır, Muş, Bingöl bölgelerinde Kıran-5 operasyonu başladı.
179 operasyonel timin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, yaklaşık 2 bin 625 kişilik bir operasyon ekibi yer alıyor. Operasyon kuvveti içerisinde yaklaşık 3 bin kişilik Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları yer alıyor.
OPERASYONUN AMACI KIŞ ÜSLENMESİNİ ENGELLEMEK
İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-5 Operasyonu başlatılmıştır.
Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan (2.625) personel [(179) operasyonel tim] görev almaktadır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN Operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Bugüne kadar 4 ayrı Kıran operasyonu gerçekleştirilmişti.
Haber Videosu: Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı