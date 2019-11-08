Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı

08.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:23

Diyarbakır, Muş, Bingöl bölgelerinde Kıran-5 operasyonu başladı.

179 operasyonel timin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, yaklaşık 2 bin 625 kişilik bir operasyon ekibi yer alıyor. Operasyon kuvveti içerisinde yaklaşık 3 bin kişilik Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları yer alıyor.

OPERASYONUN AMACI KIŞ ÜSLENMESİNİ ENGELLEMEK

İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-5 Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan (2.625) personel [(179) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN Operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bugüne kadar 4 ayrı Kıran operasyonu gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA