PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

15.10.2019 16:37
PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son 3 günde gerçekleşen operasyonlar 36 ilde yürütüldü.

Öte yandna terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

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Kaynak: DHA
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