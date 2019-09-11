Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede göç konusunun yanı sıra Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
11.09.2019 17:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanında, göç konusu ve Suriye ve Libya'daki gelişmeler masaya yatırıldı.
Kaynak: DHA