Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede göç konusunun yanı sıra Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

11.09.2019 17:02
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanında, göç konusu ve Suriye ve Libya'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

Merkel ve Erdoğan
Kaynak: DHA
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