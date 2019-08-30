Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti

30.08.2019 18:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.

'DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI'NIN GÜNEYİ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir,4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi.

2 SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM

Saat 20.21'dede Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA