İçişleri Bakanlığı açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde I·l Jandarma Komutanlıgˆınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 tero¨ristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5'li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA