Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü
Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olurken bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: DHA
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23:40 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...