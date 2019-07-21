Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olurken bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA
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