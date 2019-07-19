Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika! Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğunu, altı askerimizin de yaralandığını açıkladı.
Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.
Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.
BİR ACI HABER DE PENÇE HAREKATI'NDAN
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahellesi'ndeki ailesine verildi.
ACI HABER KONYA'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI
Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.
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Amerikayi incirlikden atmadikca bunlar devam edecek,incirlikde bunlari atarsak belki o zaman adam yerine konuluruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allahım o teröristlerin kökünü kurutsun . şehidimize Allahtan rahmet diliyorum allah ailesine sabır versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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aselsanın akkor sistemi zırhsız araçlara uygulanabiliyormu araştırılması lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yakın bitlisiCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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AMERİKADAN ALDIKLARI SİLAHLARLA ASKERİMİZİ ROKETLE VURUYORLAR . . YPG ye SİLAH YARDIMI YAPMADAN ÖNCE ROKETLİ SALDIRI YOKTU. . BÜYÜK İHTİMAL TOW SİLAHICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kökden cözümü yokmu bununCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kökten çözüm teröriste besleme yerine idam2 Yayından Kaldır
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var çokta kolay ama uygulayacak babayiğit yok2 Yayından Kaldır
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Soysuz köpekler elbet soyunuz tükenecek bu milleti bolemiyeceksinizCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİNNNCevap Yaz Yayından Kaldır