Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon' un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekiplerinin sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama çalışması devam ediyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketi ile son dakika bilgilerini paylaştı. Soylu açıklamasında "7 bina selde tamamen yerinden söküldü. Arama çalışmaları devam ediyor. Biraz önce de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda vefat sayısı 4'e çıktı. 6 kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor" dedi.

"AİLELERİMİZE YARDIM SAĞLAYACAĞIZ"

Sel felaketiyle ilgili bir açıklama daha Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.

76 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sabah saatlerinde sağlandı, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi. Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı.

NE OLDU?

Trabzon'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Ali Abdullah, Soner Özbay ve Mahmut Köse'nin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.





Kaynak: DHA