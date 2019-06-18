Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KORUCUSUNUN ŞEHİT EDİLMESİ

Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu' kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

MSB: HAKURK'TA TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Kaynak: DHA