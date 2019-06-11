KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gerginlik değil barış istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil" diyen Akıncı şunları ifade etti:

"Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor.

Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız."

Kaynak: DHA