Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram Potasyum Klorat patlayıcı madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince B.N. isimli İran uyruklu bir şahıs İran'dan Türkiye'ye pasaport işlemlerine müteakip Esendere Gümrük Kapısından girişi esnasında yanında bulunan altı çuval ve bir adet valizden şüphelenilmesi üzerine gümrüklü alanda takibe alındı.

ŞÜPHELİ VALİZLER ARAMA HANGARINDA İNCELENDİ

Söz konusu şahsın yolcu bagaj x-ray kontrol noktasına gelmesinin ardından çuvallarda ve valizde ne olduğunun sorulduğunda, eşyaların kireç olduğunu, ağaçlarda böcek önleyici olarak kullandığını beyan etmesi üzerine çuval ve valizler gerekli incelemeler yapılmak üzere arama hangarına götürüldü.

DEDEKTÖR KÖPEK TEPKİ VERİNCE PATLAYICI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Patlayıcı Mühimmat ve Silah Dedektör Köpeği ile yapılan aramada dedektör köpeğinin beyaz renkli maddeye tepki vermesi üzerine, alınan numunenin Kimyasal Madde Test Cihazı ile yapılan analizinde patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu tespit edildi.

221 KİLOGRAM 700 GRAM POTASYUM KLORATA EL KONULDU

Konuyla ilgili olarak Savcılıktan alınan talimat üzerine patlayıcı yapımında kullanılan toplam 221 kilogram 700 gram potasyum klorata el konuldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık nezdinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında terör örgütleri ile ilişkisi de araştırılan B.N. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA