FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sınığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik'in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA