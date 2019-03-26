Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şırnak'ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart'ta teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.
Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit olmuş, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralanmıştı.
6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Helikopterle Şırnak'a, buradan da GATA'ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur'un cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Şırnak'ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.