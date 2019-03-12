Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Trabzon'da bulunan Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Trabzon'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, yangın söndürüldü.
ÖZEL EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTEYİ ALEVLER SARDI
Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış yüzeyi ve çatısı alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çıkan yangınitfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olay yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (12)
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Yangın merdiveni yanıyor hemde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sonunda yaktılar üniversiteyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Soğan kuyruğunda saatlerce beklerken kalp krizinden ölen tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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para için dönemi uzatılan öğrenciler ah mı ettiler acaba?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zibidi dolu içi zatenCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır