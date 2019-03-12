Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

ÖZEL EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTEYİ ALEVLER SARDI

Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış yüzeyi ve çatısı alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkan yangınitfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA