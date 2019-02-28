Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." dedi.

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Kaynak: DHA