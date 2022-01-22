FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ

ADANA'da fırına poğaça almaya giderken tabancayla vurularak öldüren Mücahit Toraman'ın (25), katili Gökhan Özdemir (40) ve onun yanındaki husumetlisi Rıfat Özay (26) ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da fırına poğaça almaya giderken tabancayla vurularak öldüren Mücahit Toraman'ın (25), katili Gökhan Özdemir (40) ve onun yanındaki husumetlisi Rıfat Özay (26) ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın, iki şüpheliyle masada yemek yedikleri ve gülerek poz verdiği görüldü.

Olay, 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Özay ile arkadaşları Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile karşılaştı. Otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman'a ateş etti. Toraman da tabancayla karşılık verince Özay'ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı. Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Daha sonra yeniden olay yerine dönen şüpheliler, otomobille Toraman'ı bir özel hastaneye bırakıp ayrıldı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Ekipler, operasyonla Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile saklanmalarına yardımcı olan Arif Ö.'yü gözaltına aldı. Rıfat Özay ise bulunamadı.

'ORTAMI YATIŞTIRMAK İSTEDİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Özdemir ifadesinde, "Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım. Otomobile binip kaçtık. Aracı ara sokağa park edip geri döndük. Mücahit'i olay yerine geldiği kendi otomobiline alıp, hastaneye bırakıp tekrar kaçtıkö dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Özdemir ile Tarık Baydar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Bu arada, Mücahit Toraman'ın, katiliyle yan yana olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın, husumetlisi Rıfat Özay ve katili Gökhan Özdemir ile aynı masada oturduğu ve yemek yediği görüldü. Fotoğrafta maktul ile husumetlisi ve katilinin gülerek poz verdiği yer aldı.

Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.