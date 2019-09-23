Fırat Üniversitesi, bir çok başarı elde etti

23.09.2019 17:52

Fırat Üniversitesi(FÜ), Yerel Kalkınmaya Katkı dalında 2019 YÖK Üstün Başarı ödülünü alırken, Teknofest İstanbul'da ise bir çok dereceye girdi.



Yerel Kalkınmaya Katkı dalında 2019 YÖK Üstün Başarı ödülü, "TRB1 Bölgesinin İklim Değişikliğine Adaptasyonunda Yerel Kalkınma Dinamizmi" başlıklı başvurusu ile FÜ'ye verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü "Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma Makinesi" ile Teknofest'in final yarışmasında birinci oldu. Ödülleri FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.



Teknofest'e katılan FÜ UVCSAT Model Uydu Takımı, Türksat Model Uydu yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olurken, Astav Savaşan İHA Takımı ise 2019 Savaşan İHA Yarışmasında Türkiye 5'incisi oldu.



Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu "Full Otomatik Solar Simülatör Sistemi" projesi ile Teknofest İstanbul'da gümüş, "Statik ve Dinamik Spin Kaplama Cihazı" projesi ile bronz ve "Oled Karakterizasyon Cihazı" projesi ile altın madalya alırken, Prof. Dr. Pınar Tatlı Seven, Doç. Dr. İsmail Seven, Arş. Gör. Seda İflazoğlu Mutlu, Arş. Gör. Gözde Arkalı, Arş. Gör. Şeyma Özerkaya'nın "Kanser İlacı Sisplatinin Yan Etkilerine Karşı Nano-propolis sentezi ve İyileştirici Etkisi" projesi ile bronz, Dr. Öğr. Cevdet Emin Ekinci, "CEM Grubu Çimentoların Ana Sınıfını Belirleyen Test Cihazı" projesi bronz madalya aldı.



Alınan bu başarıların mutluluk ve gurur verici olduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Ülkemizin 207 üniversitesinden giden çalışmalar ve projeler değerlendirilmiş ve FÜ'ye Yerel Kalkınmaya Katkı Dalında "YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülü" verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız ödül üniversite olarak çabalarımızın karşılığıdır. Bu ödülde birçok arkadaşımızın emeği var ancak bu ödülü kazanmamızı sağlayan projenin hazırlanmasında emeği olan Prof. Dr. Kenan Peker hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.



Öğrencilerin bilimsel alanda yaptıkları projelerin üniversitenin başarılı olmasına katkı sağladığını vurgulayan Rektör Demirdağ, "Teknofest İstanbul'a katılan öğrencilerimizin aldıkları başarılar da göğsümüzü kabarttı. Alınan başarılı sonuçlardan dolayı öğrencilerimiz ile danışman hocalarımızı yürekten kutluyorum. Fırat Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hem eğitim alanında hem de bilimsel çalışmalarda en iyisini en güzelini yapmanın çabasında olacağız. Üniversitemizin Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayınlanan 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 1000 üniversite içerisinde olması da ayrıca unutulmaması gereken bir başarıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA