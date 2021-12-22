Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu - Haberler
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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek için şehadetinin 5. yılında mevlit okutuldu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek için şehadetinin 5. yılında mevlit okutuldu.

Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak Özüpek ve tüm şehitler için dualar edildi.

Programa, Özüpek'in yakınları, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, İl Başkanı Çiler ve AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri Özüpek'in ailesini ziyaret etti.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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