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Son dakika haberleri... Firari Emniyet Müdürü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Firari Emniyet Müdürü yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara polisinin çalışmaları sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranma kaydı bulunan firari ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı adreste yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Ankara polisinin çalışmaları sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranma kaydı bulunan firari ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı adreste yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı kayıtsız adreste gözaltına alındı.

İstanbul'da kayıtsız adresi tespit edilen firari için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan firari Emniyet Müdürü Osman Kaplan yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şahsın örgüt içerisinde bağlılığının üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Zanlının yakalandığı ve İstanbul'dan Ankara'ya getirildiği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haberleri... Firari Emniyet Müdürü yakalandı

Son dakika haberleri... Firari Emniyet Müdürü yakalandı

Son dakika haberleri... Firari Emniyet Müdürü yakalandı

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