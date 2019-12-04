'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu
Haberler » 3. Sayfa » 'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu - Haberler

'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu

Afyonkarahisar'da çalındığı düşünülen, ancak 'firar' ettikleri anlaşılan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

04.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:07
'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu

Afyonkarahisar'da çalındığı düşünülen, ancak 'firar' ettikleri anlaşılan 40 küçükbaş hayvan ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Afyonkarahisar'ın ilçesi, Altınova köyünde Necdet Karagöz isimli üretici 40 büyükbaş havanının ahırında olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından drone ile yapılan arazi arama ve taraması sonrası bölgenin 3 kilometre kuzeyinde 40 adet küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler