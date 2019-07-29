Fındık taban fiyatının açıklanması

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, yeni fındık sezonu öncesi fındık fiyatı üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son noktayı koyarak, hasat öncesi üreticinin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

Tatlı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 ürünü fındık taban fiyatının Giresun kalite için 17, Levant kalite için de 16,50 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Fındık üreticisinin hep yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerine vurgu yapan Tatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taban fiyatını açıklamasının üreticiye verdiği değerin bir nişanesi olduğuna vurgu yaptı.

Dolar bazında fiyatın hiçbir zaman 3 doların altına düşürmediklerini, güçlü alıcılar karşısında çiftçinin hak ve hukukunu koruduklarının altını çizen Tatlı, şunları kaydetti:

"Yeni fındık sezonu öncesi fındık fiyatı üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koyarak, hasat öncesi üreticinin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kapılarını açarak alıma başlayacak. Alım kampanyasının tüm üreticilere hayırlı olsun."

Tatlı, fındık üreticileri adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, bölge milletvekilleri ve emeği geçenlere de teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA