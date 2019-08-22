Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

22.08.2019 14:00
Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde, Habip Bülbül yönetimindeki 14 DC 385 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kamyonet kasasında bulunan işçilerden Fatih Gür (16) kaza yerinde hayatını kaybetti, 14'ü yaralandı.

Ünye ve Terme ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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