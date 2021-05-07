Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!
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Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!

Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fındık üreticileri devlet tarafından ödenen fındık destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Her yıl ödenen Fındık destekleme ödemeleri konusunda Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan tarafından yapılan açıklamada ödeme yapılacak olan tarihler belli oldu. Peki, fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir?

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.Fındık üreticileri devlet tarafından ödenen fındık destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Her yıl ödenen Fındık destekleme ödemeleri konusunda Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan tarafından yapılan açıklamada ödeme yapılacak olan tarihler belli oldu. Peki, fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları nedir? İşte detaylar haberimizde…

FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.

TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.

Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!

2021 GÜNCEL İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 20,50 TL - 24,08TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,50 TL - 24,08 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 23,70 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 24,00 TL

TRABZON 20,25 TL - 21,75 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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