Filiz Taçbaş'ın güzellik sırrı keçi sütü
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Filiz Taçbaş'ın güzellik sırrı keçi sütü

12.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:08
Filiz Taçbaş'ın güzellik sırrı keçi sütü

Geçtiğimiz günlerde aldığı çiftçilik belgesi ile gündeme gelen oyuncu Filiz Taçbaş'ın sıfır makyaj hali sosyal medyada dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde aldığı çiftçilik belgesi ile gündeme gelen oyuncu Filiz Taçbaş'ın sıfır makyaj hali sosyal medyada dikkat çekti.

En son "Çukur" dizisinde rol alan 57 yaşındaki oyuncunun gençleştiğini düşünen takipçileri, Instagram'da "Gençlik iksiri mi içiyor, zamansız bir güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.

Oyuncunun sabahları keçi sütü ile yüzünü yıkadığı ve her gece yatmadan önce keçi sütü maskesi yaptığı öğrenildi.

EKİP, BİÇİYOR

Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir'in Aliağa ilçesinden 1.5 dönümlük tarla satın alan Taçbaş, Aliağa Tarım Orman ve Köy İşleri Müdürlüğü'nden de Çiftçilik Belgesi aldı.

Tarımcılığa başlayan oyuncu, tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiriyor. Filiz Taçbaş, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu benim hayalimdi, gerçekleştirdim. Şimdilik küçük tarımcılık yapıyorum. Aileme yetecek kadar mahsul yetiştiriyorum.

Tarladan çıkan değişik ot türlerini toplayarak yemeğimizi ve salatamızı yapmak benim için büyük zevk oluyor."

Kaynak: Hürriyet

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