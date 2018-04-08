Filistinli Kız Ahed Tamimi Sorgulanırken İsrail Askerinin Tacizine Uğradı

Aralık ayındaki gösterilerde evlerinin önünden ayrılmayı kabul etmeyen iki İsrail askerini tokatladığı için tutuklanan o zaman 16 yaşında olan Filistinli Ahed Tamimi'nin sorgu sırasında görevlinin sarkıntılık ettiği için avukatı Gaby Lasky dava açtı.

SORGU SIRASINDA SÖZLÜ TACİZE UĞRADI

Kızı sorgulayan kişinin erkek olmasına rağmen sorgu sırasında herhangi bir kadın görevliyi yanına almadığı ve genç kıza "Gözlerin çok güzel. Melek gibi gözlerin var" gibi sözler söyleyerek kıza tacizde bulunduğu belirtildi.

İŞBİRLİĞİ YAPMAMASI HALİNDE DİĞER AİLE BİREYLERİNİN TUTUKLANMASIYLA TEHDİT EDİLDİ

Sorgucunun ayrıca kıza, kendileri ile işbirliği yapmayı kabul etmemesi halinde ailesinin diğer üyelerini de tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi. Şu anda 17 yaşında olan kız Mart ayında sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.