Filistinli gruplar, UCM'yi "Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılamaya" çağırdı
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Filistinli gruplar, UCM'yi "Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılamaya" çağırdı

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Filistinli gruplar, UCM'yi 'Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılamaya' çağırdı

Filistinli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılama çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılama çağrısında bulundu.

Filistin Toprak Günü'nün 45. yıl dönümü münasebetiyle Filistinli grupların dahil olduğu "Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Komitesi", İsrail sınırında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda komite adına konuşan Halid el-Batş, "UCM, başta barışçıl yürüyüşler olmak üzere işgal liderlerini savunmasız insanlarımıza karşı işledikleri suçlar nedeniyle yargılamalı ve cezalandırmalıdır." dedi.

Batş ayrıca Filistin yönetimi ve tüm yasal organlarına, İsrailli liderlerin yargılanması konusunda UCM ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler başlatmıştı.

Sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden Gazzeli sivil halkın üzerine İsrail askerlerince ateş açılması üzerine çok sayıda Filistinli şehit olmuş ya da yaralanmıştı.

İsrail'in 2014'te Gazze'ye 51 gün boyunca düzenlediği saldırılarda ise 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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