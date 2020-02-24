Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu
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Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu

Fİlistin İslami Cihat Örgütü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada son iki gündür İsrail'e karşı süren havan topu ve füze atışlarının durdurulduğu belirtildi.

24.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:12
Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu

Fİlistin İslami Cİhad Örgütü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, son iki gündür 'e karşı süren havan topu ve roket atışlarının durdurulduğu belirtildi.


İsrail'in eylemlerine askeri cevap olarak Gazze'den başlatılan saldırılar karşısında İsrail de hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail'in saldırılarında 3 İslami Cihat üyesi hayatını kaybederken İsrail'de can kaybı olmadığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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