: Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (3)

18.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:02

Kentte yaşayanların eşyalarını ve hayvanlarını tahliye etme çalışmaları

Hayvanlardan görüntüler

Bir kadının yanardağı külünü süpürmesi

Luna parktan görüntüler

Olay yeri görüntüleri BATANGAS - Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Agoncillo beldesinde yaşayanlar kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu