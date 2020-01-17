Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi (2)
Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici süre ile verilen iznin ardından yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Agoncillo beldesinde yaşayanlar kalan hayvanlarını ve eşyalarını aldı.