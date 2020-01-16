Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar
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Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Yanardağdan görüntüler Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar...

16.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:15
Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar

Yanardağdan görüntüler

Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı

Tahliye sonrası kapalı salonlarında kalan bölge halkı 'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tahliyelerin sürdüğü bölgeden gelen yüzlerce kişi Alitagtag Belediyesi tarafından güvenli bölgelere getirildi. Bu arada Alitagtag Kilisesi'nde bir araya gelen halk, Taal Yanardağı'nı söndüreceğine inandıkları Subli dansını yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar
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