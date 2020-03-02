Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı
Filipinler'in başkenti Manila'da lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan çok sayıda kişiyi rehin alırken bölgeye özel eğitimli SWAT komandoları sevk edildi
02.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:39
Filipinler'in başkenti Manila'nın San Juan semtinde lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) silahlı saldırı meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda özel eğitimli komando sevk edilirken eski bir güvenlik görevlisinin silahlıyla birlikte alışveriş merkezine gelerek çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com