Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı
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Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı

Filipinler'in başkenti Manila'da lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan çok sayıda kişiyi rehin alırken bölgeye özel eğitimli SWAT komandoları sevk edildi

02.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:39
Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı

'in başkenti Manila'nın semtinde lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) silahlı saldırı meydana geldi.


Bölgeye çok sayıda özel eğitimli komando sevk edilirken eski bir güvenlik görevlisinin silahlıyla birlikte alışveriş merkezine gelerek çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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