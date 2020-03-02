Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı
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Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı

Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi.

02.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:24
Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı

'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, kentindeki V-Mall alışveriş merkezinde silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi.

Eski bir güvenlik görevlisinin, alışveriş merkezinde yaklaşık 30 kişiyi rehin aldığı ve rehinelerden birinin yaralı olduğu belirtilen haberlerde, müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların bekletildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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