FIBA U19 Dünya Şampiyonası ABD Mali maçı saat kaçta? ABD Mali maçı hangi kanalda?
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FIBA U19 Dünya Şampiyonası ABD Mali maçı saat kaçta? ABD Mali maçı hangi kanalda?

FIBA U19 Dünya Şampiyonası ABD Mali maçı saat kaçta? ABD Mali maçı hangi kanalda?
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ABD ve Mali, karşı karşıya geleceği FIBA U19 Dünya Şampiyonası maçı, Riga'da, Olimpiskais Sporta Centrs Stadyumu'nda oynanacak. Peki, FIBA U19 Dünya Şampiyonası ABD Mali maçı saat kaçta? ABD Mali maçı hangi kanalda?

Basketbol severlerin merakla beklediği FIBA U19 Dünya ŞampiyonasıABDMali maçı saat kaçta? ABDMali maçı hangi kanalda?

ABD MALI MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD-Mali Maçı, 04 Temmuz Pazar günü oynanacak. ABD-Mali Maçı, saat 20:30 başlayacak.

ABD MALI MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD ile Mali arasındaki FIBA U19 Dünya Şampiyonası maçı, FIBA TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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