Feyzi İşbaşaran kimdir? Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Feyzi İşbaşaran kimdir? Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Feyzi İşbaşaran kimdir? Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Feyzi İşbaşaran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli? Feyzi İşbaşaran hayatı ve biyografisi! Feyzi İşbaşaran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Feyzi İşbaşaran hakkında araştırmalar yapılıyor. Feyzi İşbaşaran kimdir? Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli? Feyzi İşbaşaran hayatı ve biyografisi!

FEYZİ İŞBAŞARAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mayıs 1956

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: Elâzığ

Feyzi İşbaşaran (d. 29 Mayıs 1956, Elâzığ), Türk siyasetçi ve iş adamıdır.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Turgut Özal'ın Başbakan Başdanışmanlığı ve Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Turban Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM XIX. Dönem İstanbul, XXIII. Dönem Elazığ milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Polisle girdiği küfürlü kavgadan sonra kesin ihraç istemiyle Ak Parti MYK'sı tarafından Müşterek Disiplin Kurulu'na oybirliğiyle sevkine karar verildi 26 Aralık 2009'da AK Partiden istifa etti.

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Feyzi İşbaşaran kimdir? Feyzi İşbaşaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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