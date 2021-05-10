Feyzi İşbaşaran kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Feyzi İşbaşaran kimdir?

Feyzi İşbaşaran kimdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Siyaset gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Feyzi İşbaşaran kimdir? Sedat Peker'in açıklamalarının ardından merak edilen isimlerden biri de Feyzi İşbaşaran oldu. Feyzi İşbaşaran hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Feyzi İşbaşaran kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

FEYZİ İŞBAŞARAN KİMDİR?

Fevzi İşbaşaran, (d. 29 Mayıs 1956, Elâzığ), Türk siyasetçi ve iş adamıdır.

Baba adı Mehmet Sait, anne adı Fatmadır.İşbaşaran,Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez 19. Dönem Anavatan Partisi İstanbul milletvekili olarak girdi. 23.dönem'de AK Parti'den milletvekiliği yaptı. Polisle girdiği küfürlü kavgadan sonra kesin ihraç istemiyle Ak Parti MYK'sı tarafından Müşterek Disiplin Kurulu'na oybirliğiyle sevkine karar verildi 26 Aralık 2009'da AK Partiden istifa etti.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Turgut Özal'ın Başbakan Başdanışmanlığı ve Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

Türkiye Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Turban Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İngilizce bilen İşbaşaran Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Feyzi İşbaşaran kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:51:36. #1.14#

title