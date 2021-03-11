Feyza C¸ıpa bu evliliğe çok sevindi

S¸arkıcı Kutsi, 8 yıllık sevgilisi Feyza C¸ıpa'dan ayrılmıs¸, 4 aydır birlikte oldugˆu Sibel U¨lker ile evlenmis¸ti. Feyza C¸ıpa'nın sanılanın aksine bu evliligˆe c¸ok sevindigˆi ortaya c¸ıktı.

S¸arkıcı Kutsi, 8 yıllık sevgilisi Feyza C¸ıpa'dan ayrılmıs¸, 4 aydır birlikte oldugˆu Sibel U¨lker ile evlenmis¸ti. Feyza C¸ıpa'nın sanılanın aksine bu evliligˆe c¸ok sevindigˆi ortaya c¸ıktı. "Huzur Sokagˆı" dizisinde ikilinin as¸kının en yakın tanıgˆı oyuncu Nilgu¨n Kasapbas¸ogˆlu, Feyza ile aralarında gec¸en diyalogˆu 2. Sayfa'ya s¸o¨yle anlattı:

-Kutsi'nin evlenecegˆini Feyza'dan duydum. Nikahtan kısa bir su¨re o¨nce beni aradı.

-"Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Hadi tahmin et" dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim.

-Feyza da c¸ok mutluydu, "Herkes mutlu olsun" dedi. Asla hic¸ u¨zu¨lmedi. Keyfi yerinde.

Kaynak: Hürriyet