Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli! - Haberler

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Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

Snob Magazin - Magazin
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Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

Ünlü Şef Ali Can Sabunsoy, Woman Tv'deki programından bahsetti. Ünlü şef, konuk aldığı ünlü isimlerden arasında en iyi aşçıyı açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü Ali Can Sabunsoy, önceki gün Kelebek Mutfak - Banyo'nun Bakırköy'deki şubesinin açılışına katıldı. Ceo İsmail Doğan ile kurdele kesen Sabunsoy, basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Sabunsoy, gelişen teknolojiyle yapılan mutfak aletlerinin özellikle tüm aşçılar ile şefler için çok önemli olduğunu ve işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Woman Tv'deki programından bahseden ünlü şef, "Kanalın tek delikanlısı benim" derken, konuk aldığı ünlü isimlerden arasında en iyi aşçının "Benim aklımda kalan yemek bilgiside olan Feyyaz Şerifoğlu diyebilirim. Karadeniz mutfağına da çok hakim o beni etkilemişti" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

Snob Magazin - Magazin

Feyyaz Şerifoğlu, İsmail Doğan, Ali Can, CEO, Magazin, Haberler

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