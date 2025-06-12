Fevzi Çakmak'ın ilk adı Mustafa mı, Fevzi Çakmak tam adı ne?

Fevzi Çakmak'ın ilk adı Mustafa mı, Fevzi Çakmak tam adı ne?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin ilk adı "Mustafa" değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin ilk adı "Mustafa" değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin ilk adı "Mustafa" değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN İLK ADI "MUSTAFA" DEĞİLDİR?

A: Kemal Atatürk

B: İsmet İnönü

C: Fevzi Çakmak

D: Kâzım Karabekir

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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